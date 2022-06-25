Дебют Йокановича в «Динамо»: победный гол Овечкина, 15 тысяч на товарищеском матче
Новый тренер «Динамо» Славиша Йоканович сразу хлебнул в России экзотики огромной ложкой. Думается, ранее в его карьере ничего похожего не было. Первый матч межсезонья — с командой блогеров «Амкал». Перед началом встречи получасовой концерт местной звезды — Егора Крида. А в стартовом составе — мировая хоккейная легенда Александр Овечкин.
Ови давно мечтал сыграть за футбольное «Динамо», но в официальном сезоне это сделать крайне проблематично, ведь никто не станет рисковать потерей очков. А в товарищеской игре — почему нет. Тем более, что ее было решено провести на «ВТБ Арене».
Невероятно, но на товарняк пришло 15 тысяч зрителей! При том, что билеты на матч не были бесплатными — они продавались, а цены стартовали от 600 рублей. Тут, конечно, и день рождения Крида, на который заглянул даже Филипп Киркоров, и выход Овечкина на футбольное поле, и первый матч нового тренера, и та аудитория, которая болеет за «Амкал». Если вы не в курсе, то подписчиков в соцсетях у этой медиакоманды больше, чем у любого клуба РПЛ.
И ничего, что уровень — любительский. Единственный известный игрок в составе — Алексей Гасилин, который выступал за «Зенит» и «Шальке», а также был чемпионом Европы среди юношей.
Конечно, это было больше шоу, чем серьезный матч. Но в начале сборов для популяризации футбола, думается, самое оно. В «Динамо» стараются устраивать максимальную движуху вокруг команды, в том числе и за счет этого клуб сумел в минувшем сезоне стать самым помещаемым в Москве. С помощью коллаборации с блогерским «Амкалом» бело-голубые надеются на приток новых болельщиков.
Шоу-то в итоге удалось! Были и эмоции, и стычки, и красивые голы. А уж перфоманс Овечкина вообще восхитил всех. Сначала Александр Великий по-хоккейному продавил соперника на фланге, вызвав взрыв восторга на трибунах, а потом открыл счет после паса «на пятачок» от Федора Смолова. Вышло тем ярче, что на бровке уже стоял Даниил Фомин, чтобы заменить Ови. Но бомбардир — он и есть бомбардир. Десяти минут на поле хватило, чтобы отличиться.
Всерьез рассуждать о футболе в таком матче, пожалуй, было бы странно. «Динамо» забило пять, а могло — еще столько же. Фомин попал в перекладину, два момента не реализовал Комличенко, а Тюкавин и Зазвонкин — выходы один на один.
Что касается кадровой ситуации, то вернулись в «Динамо» после аренды Гагнидзе и Комличенко, при этом отсутствовали семеро. Чуть позже из-за матчей за сборные должны приехать в Россию Шиманьски и Варела, по решению тренерского и медицинского штаба пропустили встречу Евгеньев, Моро, Лаксальт и Нжи, а у Грулева родилась дочка — его отпустили к семье.
Йоканович начал в «Динамо» с победы, которая, конечно, получилась легкой. Но главное в ней было не количество голов, а шоу для болельщиков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -