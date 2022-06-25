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Дебют Йокановича в «Динамо»: победный гол Овечкина, 15 тысяч на товарищеском матче

Гол Овечкина помог футбольному «Динамо» разгромить «Амкал»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин выводит футбольное «Динамо» на товарищеский матч с «Амкалом» (5:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бело-голубые обыграли «Амкал» — 5:0.

Новый тренер «Динамо» Славиша Йоканович сразу хлебнул в России экзотики огромной ложкой. Думается, ранее в его карьере ничего похожего не было. Первый матч межсезонья — с командой блогеров «Амкал». Перед началом встречи получасовой концерт местной звезды — Егора Крида. А в стартовом составе — мировая хоккейная легенда Александр Овечкин.

Ови давно мечтал сыграть за футбольное «Динамо», но в официальном сезоне это сделать крайне проблематично, ведь никто не станет рисковать потерей очков. А в товарищеской игре — почему нет. Тем более, что ее было решено провести на «ВТБ Арене».

Невероятно, но на товарняк пришло 15 тысяч зрителей! При том, что билеты на матч не были бесплатными — они продавались, а цены стартовали от 600 рублей. Тут, конечно, и день рождения Крида, на который заглянул даже Филипп Киркоров, и выход Овечкина на футбольное поле, и первый матч нового тренера, и та аудитория, которая болеет за «Амкал». Если вы не в курсе, то подписчиков в соцсетях у этой медиакоманды больше, чем у любого клуба РПЛ.

И ничего, что уровень — любительский. Единственный известный игрок в составе — Алексей Гасилин, который выступал за «Зенит» и «Шальке», а также был чемпионом Европы среди юношей.

Конечно, это было больше шоу, чем серьезный матч. Но в начале сборов для популяризации футбола, думается, самое оно. В «Динамо» стараются устраивать максимальную движуху вокруг команды, в том числе и за счет этого клуб сумел в минувшем сезоне стать самым помещаемым в Москве. С помощью коллаборации с блогерским «Амкалом» бело-голубые надеются на приток новых болельщиков.

Шоу-то в итоге удалось! Были и эмоции, и стычки, и красивые голы. А уж перфоманс Овечкина вообще восхитил всех. Сначала Александр Великий по-хоккейному продавил соперника на фланге, вызвав взрыв восторга на трибунах, а потом открыл счет после паса «на пятачок» от Федора Смолова. Вышло тем ярче, что на бровке уже стоял Даниил Фомин, чтобы заменить Ови. Но бомбардир — он и есть бомбардир. Десяти минут на поле хватило, чтобы отличиться.

Всерьез рассуждать о футболе в таком матче, пожалуй, было бы странно. «Динамо» забило пять, а могло — еще столько же. Фомин попал в перекладину, два момента не реализовал Комличенко, а Тюкавин и Зазвонкин — выходы один на один.

Что касается кадровой ситуации, то вернулись в «Динамо» после аренды Гагнидзе и Комличенко, при этом отсутствовали семеро. Чуть позже из-за матчей за сборные должны приехать в Россию Шиманьски и Варела, по решению тренерского и медицинского штаба пропустили встречу Евгеньев, Моро, Лаксальт и Нжи, а у Грулева родилась дочка — его отпустили к семье.

Йоканович начал в «Динамо» с победы, которая, конечно, получилась легкой. Но главное в ней было не количество голов, а шоу для болельщиков.

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
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