Бывший генменеджер сборной Канады будет работать в «Вегасе»

Бывший генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк присоединится к клубу «Вегас», сообщает в Twitter журналист Дэнни Уэбстер. На какой позиции Бурк будет работать в «Вегасе», пока неизвестно.

Бурк известен по работе со сборной Канады в качестве генерального менеджера на Олимпийских играх-2018, где «кленовые» взяли бронзу.

Последние несколько лет функционер работал в «Монреале» — был скаутом, а в сезоне-2020/2021 стал директором по вратарям.