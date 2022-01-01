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«Бостон» готов подписать контракт с Раском до конца сезона

20:32
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«Бостон» достиг принципиальной договоренности о заключении контракта с голкипером Тууккой Раском. Официально об этом может быть объявлено на следующей неделе, сообщает журналист Флуто Шинзава.

В конце июля 34-летнему голкиперу сделали операцию по восстановлению разорванного хряща в правом бедре. Предполагалось, что реабилитация займет от пяти до шести месяцев.

Раск выступал за «Бостон» с 2007 года и является обладателем Кубка Стэнли 2011 года. В составе сборной Финляндии голкипер является бронзовым призером Олимпиады в Сочи.

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Иван Шитик все материалы автора
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