Четыре очка Драйзайтля принесли «Эдмонтону» победу над «Сиэтлом»

«Эдмонтон» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 5:3.

В составе «Ойлерз» 4 (1+3) очка набрал Леон Драйзайтль, по 2 (1+1) очка у Эвандера Кейна, Коннора Макдэвида и Тайсона Бэрри, еще один гол на счету Ессе Пульюярви. У «Кракен» отличились Даниэль Спронг, Мэттью Бенирс и Джаред Макканн.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» 13 октября встретится с «Ванкувером», «Сиэтл» в этот же день встретится с «Анахаймом».