«Ванкувер» обменял Дикинсона в «Чикаго»

Форвард «Ванкувера» Джейсон Дикинсон продолжит карьеру в «Чикаго», сообщается на официальном сайте клуба.

В обмен на 27-летнего канадца и выбор во втором раунде драфта-2024 «Кэнакс» получат защитника Райли Стиллмана.

В минувшем сезоне Дикинсон провел 62 матча, в которых набрал 11 (5+6) очков. У Стиллмана 12 (2+10) очков в 52 играх.