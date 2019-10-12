«Эдмонтон» победил «Рейнджерс» и установил рекорд НХЛ. Бучневич и Панарин заработали по «минус» 3

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» принимал «Эдмонтон». Гости одержали волевую победу со счетом 4:1.

Первую шайбу в матче забросил нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко, для которого это гол стал дебютным в НХЛ. Однако затем за «Ойлерз» отличились Оскар Клефбом, Коннор Макдэвид и дважды Леон Драйзайтль, который отправил последнюю шайбу уже в пустые ворота.

«Эдмонтон» одержал пятую победу на старте сезона. Отметим, что клуб установил рекорд НХЛ, так как во всех пяти играх одерживал волевые победы, уступая в счете.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Какко — 1 (Стром), 18:28 — 1:0. Клефбом — 1 (Ньюджент-Хопкинс), 26:45 — 1:1. Макдэвид — 4 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 49:44 — 1:2. Драйзайтль — 3 (Макдэвид, Бир), 53:12 — 1:3. Драйзайтль — 4 (п.в., Нерс), 59:45 — 1:4.

Вратари: Лундквист (58:30 — 59:45) — Смит.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 21 (7+5+9) — 27 (8+5+14).

Наши: Бучневич (21.35/2/-3), Панарин (23.04/6/-3) — -.

12 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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