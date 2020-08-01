НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Эдмонтон» отдаст «Калгари» свой выбор в третьем раунде драфта в 2020 или 2021

19:07
Теги:

«Эдмонтон» отдаст «Калгари» выбор в третьем раунде драфта в 2020 или 2021 году в рамках обмена Милана Лучича на Джеймса Нила, сообщает сайт «Огоньков».

Напомним, «Эдмонтон» обменял Лучича в «Калгари» на Нила в июле 2019 года.

В сделку был включен пункт об условном выборе в третьем раунде на драфте НХЛ-2020, который «Флэймз» получили бы при выполнении двух условий: Нил должен был забить за «Эдмонтон» не менее 21 гола, а Лучич — отстать от него не менее, чем на 10 голов.

На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса у Нила было 19 голов, у Лучича — 8.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир