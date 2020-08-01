«Эдмонтон» отдаст «Калгари» свой выбор в третьем раунде драфта в 2020 или 2021

«Эдмонтон» отдаст «Калгари» выбор в третьем раунде драфта в 2020 или 2021 году в рамках обмена Милана Лучича на Джеймса Нила, сообщает сайт «Огоньков».

Напомним, «Эдмонтон» обменял Лучича в «Калгари» на Нила в июле 2019 года.

В сделку был включен пункт об условном выборе в третьем раунде на драфте НХЛ-2020, который «Флэймз» получили бы при выполнении двух условий: Нил должен был забить за «Эдмонтон» не менее 21 гола, а Лучич — отстать от него не менее, чем на 10 голов.

На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса у Нила было 19 голов, у Лучича — 8.