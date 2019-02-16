"Эдмонтон" обменял Тэлбота в "Филадельфию" на Столарца

"Эдмонтон" и "Филадельфия" совершили обмен вратарями, сообщают пресс-службы клубов НХЛ.

TRADE 🔄 The #Oilers have acquired goaltender Anthony Stolarz from the @NHLFlyers in exchange for goaltender Cam Talbot. pic.twitter.com/VnbitkjHwi – Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) 16 февраля 2019 г.

Из "Эдмонтона" в "Филадельфию" перешел вратарь Кэм Тэлбот. В обратном направлении проследует голкипер Энтони Столарц.

31-летний Кэм Тэлбот в текущем сезоне провел 31 матч в НХЛ, в среднем пропускал 3,36 шайбы, отразив 89,3 процента бросков.

25-летний Энтони Столарц в текущем сезоне отыграл 10 матчей. В среднем он пропускал 3,33 шайбы за игру и отражал 90,2 процента бросков.

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