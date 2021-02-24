«Эдмонтон» не начинал переговоры о новом контракте с Адамом Ларссоном

У защитника «Эдмонтона» Адама Ларссона после окончания нынешнего сезона истекает контракт с клубом. Однако «Ойлерз» пока не начинали переговоры о продлении соглашения с 28-летним шведом, сообщает Edmonton Journal.

По нынешнему договору защитник зарабатывает чуть более 4 миллионов долларов в год.

Ларссон был выбран «Нью-Джерси» на драфте-2011 под общим 4-м номером. Всего в лиге он провел 568 матчей и набрал 132 (23+109) очка.