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Сегодня, 07:25

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» по буллитам

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в серии буллитов
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В составе «Ойлерз» в основное время отличились Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Коди Сиси. У «Кингз» забросили Александр Эдлер, Куинтон Байфилд и Карл Грундстрем.

В серии буллитов «Эдмонтон» одержал победу со счетом 2:0. У «Ойлерз» забросили Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, хоккеисты «Лос-Анджелеса» Виктор Арвидссон и Анже Копитар не реализовали свои попытки.

«Эдмонтон» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 81 очком в 68 матчах. «Лос-Анджелес» идет на 6-й строчке с 82 очками в 69 играх.

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Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Эдлер — 2 (Грундстрем), 2:46 — 0:1. Сиси — 4 (Макдэвид), 7:24 — 1:1. Драйзайтль — 49 (Хаймэн, Кулак), 18:08 — 2:1. Макдэвид — 37, 25:07 — 3:1. Байфилд — 5, 25:54 — 3:2. Грундстрем — 8 (Дано, Эдлер), 26:08 — 3:3.

Победный буллит: Драйзайтль.

Вратари: Коскинен — Куик.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (11+8+11+3) — 41 (15+7+17+2).

31 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 67 44 23 96
2 Рейнджерс 68 44 24 93
3 Питтсбург 68 40 28 90
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 67 32 35 69
6 Айлендерс 65 29 36 67
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 96
2 Тампа-Бэй 66 42 24 90
3 Торонто 66 42 24 89
4 Бостон 66 41 25 87
5 Детройт 67 26 41 61
6 Баффало 68 24 44 59
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 67 18 49 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 47 20 100
2 Миннесота 65 41 24 86
3 Сент-Луис 66 37 29 83
4 Нэшвилл 67 39 28 82
5 Даллас 65 37 28 77
6 Виннипег 68 33 35 76
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 67 21 46 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 66 40 26 88
2 Лос-Анджелес 69 36 33 82
3 Эдмонтон 68 38 30 81
4 Вегас 69 37 32 78
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Сан-Хосе 66 29 37 66
7 Анахайм 68 27 41 65
8 Сиэтл 67 21 46 48
Результаты / календарь
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5.04
31.03 02:00
Баффало – Виннипег
 2 : 3 Б
31.03 02:30
Детройт – Рейнджерс
4 : 5 ОТ
31.03 04:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 4 : 3 Б
31.03 05:00
Аризона – Сан-Хосе
 5 : 2
31.03 05:00
Ванкувер – Сент-Луис
 3 : 4
31.03 05:00
Сиэтл – Вегас
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 98
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 96
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 66 93
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 61 49
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 48
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 68 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 45 2.07
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 44 2.11
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 52 2.13
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