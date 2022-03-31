«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» по буллитам

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В составе «Ойлерз» в основное время отличились Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Коди Сиси. У «Кингз» забросили Александр Эдлер, Куинтон Байфилд и Карл Грундстрем.

В серии буллитов «Эдмонтон» одержал победу со счетом 2:0. У «Ойлерз» забросили Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, хоккеисты «Лос-Анджелеса» Виктор Арвидссон и Анже Копитар не реализовали свои попытки.

«Эдмонтон» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 81 очком в 68 матчах. «Лос-Анджелес» идет на 6-й строчке с 82 очками в 69 играх.

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«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Эдлер — 2 (Грундстрем), 2:46 — 0:1. Сиси — 4 (Макдэвид), 7:24 — 1:1. Драйзайтль — 49 (Хаймэн, Кулак), 18:08 — 2:1. Макдэвид — 37, 25:07 — 3:1. Байфилд — 5, 25:54 — 3:2. Грундстрем — 8 (Дано, Эдлер), 26:08 — 3:3.

Победный буллит: Драйзайтль.

Вратари: Коскинен — Куик.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (11+8+11+3) — 41 (15+7+17+2).

31 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».