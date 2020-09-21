Джон Купер: «Шанс на участие Стэмкоса во втором матче есть»

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер оценил шансы нападающего команды Стивена Стэмкоса принять участие во втором матче финала Кубка Стэнли против «Далласа».

— Шанс на его участие во втором матче есть всегда, хотя на данный момент я в этом сомневаюсь. Но чтобы узнать точно, вам надо будет включить трансляцию, — цитирует Купера ESPN. — Мы надеемся, что в какой-то момент серии он вернется, но мы не можем быть в этом уверены. При этом, если его нет на льду, он очень помогает своими лидерскими качествами вне его.