Джимми Веси подписал полноценный контракт с «Нью-Джерси»

Нападающий Джимми Веси подписал однолетний контракт с «Нью-Джерси», информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что за сезон 28-летний форвард заработает 800 тысяч долларов. Ранее он заключил с «Дэвилз» просмотровый контракт.

В прошлом сезоне Веси выступал за «Торонто» и «Ванкувер». В общей сложности он провел 50 матчей и набрал 10 (5+5) очков.