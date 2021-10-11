Джимми Веси подписал полноценный контракт с «Нью-Джерси»
11 октября, 07:25
Нападающий Джимми Веси подписал однолетний контракт с «Нью-Джерси», информирует официальный сайт клуба.
Сообщается, что за сезон 28-летний форвард заработает 800 тысяч долларов. Ранее он заключил с «Дэвилз» просмотровый контракт.
В прошлом сезоне Веси выступал за «Торонто» и «Ванкувер». В общей сложности он провел 50 матчей и набрал 10 (5+5) очков.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/devils/news/devils-sign-forward-vesey--release/c-326730434
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