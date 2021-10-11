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Джимми Веси подписал полноценный контракт с «Нью-Джерси»

11 октября, 07:25
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Нападающий Джимми Веси подписал однолетний контракт с «Нью-Джерси», информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что за сезон 28-летний форвард заработает 800 тысяч долларов. Ранее он заключил с «Дэвилз» просмотровый контракт.

В прошлом сезоне Веси выступал за «Торонто» и «Ванкувер». В общей сложности он провел 50 матчей и набрал 10 (5+5) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/devils/news/devils-sign-forward-vesey--release/c-326730434

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Александр Кравченко все материалы автора
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