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Защитник Эрик Густафссон вернется в «Чикаго»

11 октября, 07:40
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Защитник Эрик Густафссон продолжит карьеру в «Чикаго», сообщает журналист TSN Фрэнк Серавалли в Twitter.

По информации источника, 29-летний швед подписал с клубом однолетнее соглашение на 800 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Густафссон в 24 матчах за «Филадельфию» набрал 10 (1+9) очков. В 5 встречах за «Монреаль» отметился 2 (0+2) очками.

Ранее защитник выступал за «Чикаго» с 2015 по 2020 год. Всего в НХЛ он провел 250 матчей и набрал 131 (29+102) очко при показателе полезности «-4».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/frank_seravalli/status/1447317227980656642

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Александр Кравченко все материалы автора
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