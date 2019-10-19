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Джим Монтгомери: «Худобин бился именно так, как должны все в «Далласе»

11:47
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Главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери оценил игру российского вратаря Антона Худобина в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (2:4). Худобин отразил 29 бросков.

— Нельзя заставить людей играть с большей страстью, можно пробовать все, разные психологические приемы, мотивировать их, но они должны сами разжечь эту страсть в себе, — цитирует Монтгомери сайт НХЛ. - Сделать это со стороны не получится, надо сделать так, чтобы хоккеист был готов разорвать соперника, чтобы добраться до шайбы. Такой должен быть настрой, Антон сегодня бился именно так, и так должны играть все в команде.

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