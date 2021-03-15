Голкипер «Далласа» Джейк Эттингер оценил игру российского форварда Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:1 Б). Он не играл с 5 февраля из-за травмы.

«Да, он единственный в своем роде, — цитирует вратаря официальный сайт «Далласа» 15 марта. — Это невероятно. Он является очень значительной частью этой команды, и было очень важно, что он наконец-то вернулся. Все, кто играл с ним, знают, что он красавчик, единственный в своем роде. Он очень многое дает команде, поэтому очень важно, что он наконец-то вернулся сегодня».

Россиянин в этом матче реализовал победный буллит. Его признали третьей звездой игры.