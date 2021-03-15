Павелски рад возвращению Радулова

Форвард «Далласа» Джо Павелски оценил игру российского форварда Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:1 Б). Он не играл с 5 февраля из-за травмы.

«Мы знаем, какая у него энергия, — цитирует Павелски официальный сайт «Далласа» 15 марта. — Он любит соревноваться, любит играть. Несомненно, он придает другое измерение нашей команде. Хорошо, что он вернулся. Он провел хорошие минуты и делал свои обычные вещи».

Россиянин в этом матче реализовал победный буллит. Его признали третьей звездой игры.