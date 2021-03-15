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The Athletic: взаимоотношения «Коламбуса» и Григоренко вряд ли продлятся

15:22
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Журналист The Athletic Аарон Портцлайн оценил положение в «Коламбусе» российского нападающего Михаила Григоренко. Форвард девять матчей подряд остается в запасе.

«С огромной долей вероятности взаимоотношения «Коламбуса» и Михаила Григоренко вряд ли продлятся дальше нынешнего сезона, что не очень хорошо, так как форвард перевез сюда свою семью из России, надеясь закрепиться в НХЛ. Он почти ничего не привнес в игру команды, причем вне зависимости от звена, в котором играл», — отметил Портцлайн.

Григоренко сыграл за «Блю Джэкетс» 18 матчей, набрав 7 (2+5) очков. Его контракт с зарплатой в 1,2 миллиона долларов истекает после окончания нынешнего сезона.

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