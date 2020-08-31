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Джаред Беднар: «Колорадо» нужно лучше реализовывать свои моменты»

07:32
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар пожаловался на недостаточно хорошую реализацию моментов после матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (4:5).

«Все три дня в нашей команде проходили собрания, — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ. — Думаю, у нас была хорошая концентрация на четвертый матч. «Даллас» хорошо играл в силовом стиле, быстро катался. А большинство дало жизнь их игре. Если посмотреть на голевые моменты в равных составах, то мы проделали хорошую работу. Но мы схватили пару удалений в начале матча, а потом не смогли отыграться. В целом у нас были хорошие моменты — тот же Ничушкин сделал дубль, а еще мы забили в большинстве. Но нужно лучше реализовывать свои шансы. «Даллас» смог это сделать, а мы нет. Хотя я отдаю должное своей команде за то, что нам во втором периоде чуть не удался камбэк».

«Даллас» ведет в серии со счетом 3-1.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/nichushkin-namestnikov-contributions-not-enough-for-avalanche/c-318815040

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