Дюшен договорился с "Нэшвиллом" о контракте на 56 миллионов долларов

Нападающий Мэтт Дюшен близок к заключению контракта с "Нэшвиллом", сообщает в своем Twitter инсайдер TSN Пьер Лебрюн. Он отметил, что стороны обсуждали соглашение на 8 лет и 56 миллионов долларов, в районе 7 миллионов за один сезон.

Ожидается, что официально о переходе Дюшена клуб объявит сегодня, так как 1 июля открывается рынок свободных агентов. В прошлом сезоне 28-лентний хоккеист перешел из "Оттавы" в "Коламбус" и в 73 матчах регулярного чемпионата набрал 70 (31+39) очков. В плей-офф он набрал 10 (5+5) очков в 10 встречах.