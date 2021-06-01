Дюшарм высказался о победе «Монреаля» в седьмом матче серии с «Торонто»

Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаля» Доминик Дюшарм прокомментировал победу над «Торонто» (3:1) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Пятый и шестой матчи серии мы играли таким же образом. Мы были загнаны в угол, и сегодня у нас было такое же мышление, такой же способ подготовки. Я чувствовал, что наши ребята оказались в нужном месте и стали более уверенными в себе, потому что только что выиграли последние две игры. Для нас этот матч не сильно отличался от предыдущих. Думаю, что ребята хорошо подготовились и это проявилось на льду», — цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ.

«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».