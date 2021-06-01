Форвард «Монреаля» Дано оценил игру Прайса в серии с «Торонто»

Нападающий «Монреаля» Филлип Дано прокомментировал победу над «Торонто» (3:1) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Это было очень важно для нашей команды. Мы знаем, что способны играть против хороших игроков. Каждый делал свое дело, вот как мы выиграли, и Прайс был надежен каждый вечер, давая нам шанс на победу. У нас достаточно гордости и мы определенно хотим большего», — цитирует Дано официальный сайт НХЛ.

«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».