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Райли: «Очень непросто переживать такое»

08:09
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Защитник «Торонто» Морган Райли выразил разочарование после поражения от «Монреаля» (1:3) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Очень непросто переживать такое, — цитирует Райли сайт НХЛ. — Мы ждем от себя куда большего. Цели на этот год были куда выше, и от этого разочарование ощущается еще сильнее. Пожалуй, ни с чем таким мы еще не сталкивались».

«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей