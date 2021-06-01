Райли: «Очень непросто переживать такое»

Защитник «Торонто» Морган Райли выразил разочарование после поражения от «Монреаля» (1:3) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Очень непросто переживать такое, — цитирует Райли сайт НХЛ. — Мы ждем от себя куда большего. Цели на этот год были куда выше, и от этого разочарование ощущается еще сильнее. Пожалуй, ни с чем таким мы еще не сталкивались».

«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».