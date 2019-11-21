Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», Кузнецов отметился голом, Бучневич набрал 2 очка

«Рейнджерс» на своем льду переиграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Российский нападающий победителей Артемий Панарин, оформил дубль. Его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка.

Единственную шайбу гостей забросил россиянин Евгений Кузнецов. Это его 10-й гол в этом сезоне. Другие российский игроки «Кэпиталз» Дмитрий Орлов и Александр Овечкин отметились удалениями. Второй был наказан за фол против Панарина.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Панарин — 10 (бол., Какко, Фокс), 21:14 — 1:0. Панарин — 11 (бол., Какко, Стром), 43:57 — 2:0. Бучневич — 3 (Хитил, Лемье), 44:20 — 3:0. Кузнецов — 10 (бол., Карлсон), 47:24 — 3:1. Хауден — 3 (Бучневич, Крайдер), 53:34 — 4:1.

Вратари: Лундквист — Холтби (56:32 — 58:46).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 31 (10+9+12) — 31 (10+14+7).

Наши: Бучневич (15.18/1/+2), Панарин (19.11/3/0) — Кузнецов (19.46/5/-1), Овечкин (21.10/1/-2), Орлов (20.55/4/0).

21 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

?@Kuzya92 stays patient and gets the boys on the board #CapsRangers pic.twitter.com/q8KVjxB50L — Washington Capitals (@Capitals) November 21, 2019

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