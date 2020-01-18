Дубль Кучерова и 30 сэйвов Василевского помогли «Тампе» разгромить «Виннипег»

«Виннипег» с крупным счетом дома проиграл «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:7). Дублем в составе «Лайтнинг» отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Голкипер Андрей Василевский отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Голы: Чирелли — 10 (Палат, Джонсон), 9:27 — 0:1. Кучеров — 21 (Стэмкос, Пойнт), 12:21 — 0:2. Чирелли — 11 (Палат), 19:07 — 0:3. Кучеров — 22 (Пойнт, Стэмкос), 27:21 — 0:4. Верхэге — 6 (Макдона), 31:10 — 0:5. Рословик — 9 (Перро), 31:44 — 1:5. Чирелли — 12 (Палат), 47:48 — 1:6. Киллорн — 20 (Стивенс, Сергачев), 50:45 — 1:7.

Вратари: Хеллебайк (Броссуа, 31:10) — Василевский.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (5+18+8) — 26 (7+9+10).

Наши: Куликов (19.51/3/-2) — Кучеров (16.57/5/+2), Сергачев (21.02/1/+3).

18 января. Виннипег. Bell MTS Place.