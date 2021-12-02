Драйзайтль стал первой звездой ноября в НХЛ

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков прошедшего месяца. Первой звездой стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который является лидером лиги по очкам. В ноябре он забросил 15 шайб и сделал 12 результативных передач.

Второй звездой ноября стал голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл. Он помог своей команде одержать 9 побед в основное время и 2 в овертайме, отражая 95,9 процента бросков по своим воротам. Трижды голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.

Замкнул тройку лучших форварл «Колорадо» Назем Кадри. На его счету 4 гола и 17 голевых передач в ноябре.