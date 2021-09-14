Драфт НХЛ 2022 года должен пройти 7-8 июля

Национальная хоккейная лига должна определится с датой драфта новичков 2022 года. Ожидается, что церемония пройдет 7-8 июля, сообщает журналист Кори Пронман.

60-й Драфт НХЛ пройдет Монреале, на домашней арене клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».

На драфт-2022 будут допущены хоккеисты:

— которые родились между 1 января 2002 года и 15 сентября 2004 года.

— не из Северной Америки 2001 года рождения.

— задрафтованные клубом НХЛ на драфте-2020, но не подписавшие контракт с клубом.