Доун может вернуться в «Аризону» на руководящий пост

«Аризона» ведет переговоры с бывшим капитаном команды Шейном Доуном по поводу его возможного возвращения в клуб, сообщает в Twitter инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Доун завершил карьеру в августе 2017 года, вскоре после того, как «Койоты» объявили, что не будут предлагать ему контракт. Тогдашний владелец команды позже извинился за то, как было обставлено расставание.

Почти сразу Доун стал работать в отделе хоккейных операций НХЛ.

Он провел в НХЛ 21 сезон и все это время играл только за одну команду. Нападающий дебютировал в составе «Виннипега» в 1995 году. Затем клуб переехал в Аризону, и Доун выступал за «Койотоы» до окончания своей карьеры.