Диллон хочет, чтобы «Вашингтон» вышел на матч с «Питтсбургом» с боевым настроем
Защитник «Вашингтона» Бренден Диллон поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
«Мы понимаем значимость каждой игры, — цитирует Диллона официальный сайт НХЛ. — Мы встречаемся с командой из нашего дивизиона, понимаем, что это значит. Особенно сейчас, когда мы пропустили какое-то время, у нас были перестановки в составе. Мы хотим выйти на игру с боевым настроем, хорошо сыграть в самом начале, чтобы воскресный матч против важного соперника сложился для нас удачно».
Матч «Питтсбург» — «Вашингтон» состоится 14 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени. В предыдущем матче команд «Питтсбург» одержал победу (5:4 ОТ).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/healthy-capitals-play-first-game-in-week/c-321388286
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю