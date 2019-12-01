Дэвид Куинн: «Георгиев сыграл ключевую роль в нашей победе»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил игру вратаря Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:0). В этой встрече россиянин отразил все 33 броска по своим воротам.

— Георгиев сыграл ключевую роль, — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ. — При счете 4:0 и таком числе удалений вратарь должен играть хорошо, и он играл хорошо, когда это было нужно.

В первом периоде мы хорошо атаковали, но допустили много потерь. И именно в этот момент Георгиев выручил нас. Он сыграл ключевую роль в нашей победе.

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