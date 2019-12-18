Детский тренер Кучерова: «Почему Никиту никто не подстраховал? Где были два защитника?»

Геннадий Курдин, детский тренер нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова, в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод матча с «Оттавой» (4:3 ОТ). Россиянина посадили в запас после результативной ошибки.

— Недавно Никите попали в ногу прямым броском, и он не играл третий период. Сегодняшний момент я видел, он бы мог догнать соперника, но бежал тяжело. Видно, что толчка не было, и нога болит. Другой вопрос — почему его никто не подстраховал? Где были два защитника? Так что ответственность лежит на всех.

— Тренер утверждает, что, сажая Кучерова, руководствовался интересами команды. Это правильно?

— Купера сложно обвинить в этом случае. Хоккей подразумевает ошибки, и их допускает тот, кто ничего не делает. Конечно, он может вообще убрать Кучерова, но какой при этом будет результат? «Тампа» идет не очень хорошо, поэтому ничего сверхъестественного Купер не сделал. Наверное, надо было предпринять такой шаг.

— Известно, что у Купера с Кучеровым непростые отношения. Как на них повлияет это решение тренера?

— В такие моменты тренер может посадить любого, ведь главное — результат. Ничего страшного в этом нет. Ситуация не настолько

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