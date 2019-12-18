Геннадий Курдин, детский тренер нападающего «Нью-Джерси» Никиты Гусева, в интервью «СЭ» предположил, как на его положении отразятся обмен Тэйлора Холла и смена главного тренера.

— Играющих ребят у них не так много, — отметил Курдин. — Увольнение главного могло дать эффект на одну-две игры. Тренером поставили помощника, который пока ничего не поменял. Так с чего они усилят игру? Надо все кардинально менять — ставить нового человека со своим штабом, чтобы он построил команду к следующему сезону. Каждому игроку надо найти свое место. Никиту вообще пытались переделать в тафгая, чтобы он бился и бегал. Надо было понимать, кого покупают. Гусев — лучший игрок большинства в мире на данный момент. Никита способен расставить и своих, и чужих в зоне. Ему нужно дать хороших партнеров, а в третьей-четвертой пятерке от него пользы не будет.

— В последних матчах он выходит в первой спецбригаде, но не забивает.

— В случае с Гусевым вся проблема была в тренере. Ему нужно найти место, подобрать партнеров. Поначалу в СКА ему было нелегко, и Шипачев с Дадоновым и передачи ему не давали — все играли вдвоем. Потом пошло потихоньку, так что и в «Девилз» все наладится. Он уже состоявшийся игрок, бегать быстрее не будет. Нужно использовать его игровое мышление.

«Гусев — лучший игрок большинства в мире. А его пытались переделать в тафгая»