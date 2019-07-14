"Детройт" подписал трехлетний контракт новичка с шестым номером драфта-2019

18-летний защитник Мориц Зайдер, выбранный на драфте этого года под общим шестым номером "Детройтом", подписал однолетний контракт с клубом, сообщается на официальном сайте лиги.

Зайдер – первый защитник в истории немецкого хоккея, выбранный в первом раунде драфта. В прошедшем сезоне в составе "Мангейма" он стал чемпионом Германии. В 29 матчах регулярного чемпионата набрал 6 (2+4) очков. В 14 играх плей-офф отметился 5 результативными передачами.

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