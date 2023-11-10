«Детройт» в овертайме проиграл «Монреалю»

«Детройт» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Канадиенс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Победную шайбу в овертайме забросил американский форвард Коул Кофилд.

«Детройт» с 16 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 9-й строчке — 14 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Мэтисон — 3 (Ньюхук), 7:02 — 0:1. Фишер — 1 (Расмуссен, Чиаро), 36:44 — 1:1. Сузуки — 5 (бол., Мэтисон, Монахэн), 40:26 — 1:2. Комфер — 3, 46:06 — 2:2. Кофилд — 5 (бол., Мэтисон, Сузуки), 64:16 — 2:3.

Вратари: Раймер — Примо.

Штраф: 22 — 10.

Броски: 29 (8+14+4+3) — 26 (10+6+6+4).

Наши: Костин (9.46/0/+1) — -.

10 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 18 504 зрителя.