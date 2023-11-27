«Детройт» — «Миннесота»: видеообзор матча

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Детройту» — 1:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов сделал голевой пас в конце первого периода встречи. Изначально шайбу записали на него, но в перерыве было определено, что автором гола является Юэль Эрикссон Эк.

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