«Сент-Луис» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «блюзменов» 3 (1+2) очка набрал Павел Бучневич, дубль у Джейка Нейборса, еще один гол забил Кевин Хейс. У «Блэкхокс» отличились Райан Донато и Борис Катчук.

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