«Даллас» в овертайме победил «Детройт»
04:41
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Детройт» со счетом 2:1.
На шайбу Денниса Чоловски, которому ассистировал Евгений Свечников, гости ответили точными бросками Марка Писика и Джейми Бенна. Вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 16 бросков.
После этого матча «Даллас» с 52 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 42 очками — на седьмой строчке.
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