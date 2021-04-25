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«Даллас» в овертайме победил «Детройт»

04:41
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Детройт» со счетом 2:1.

На шайбу Денниса Чоловски, которому ассистировал Евгений Свечников, гости ответили точными бросками Марка Писика и Джейми Бенна. Вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 16 бросков.

После этого матча «Даллас» с 52 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 42 очками — на седьмой строчке.

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