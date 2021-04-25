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Результативная передача Михеева помогла «Торонто» победить «Виннипег»

04:39
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.

На шайбу Николая Элерса гости ответили точными бросками Джо Торнтона, Митча Марнера, Джона Тавареса и Александр Керфута, которому ассистировал Илья Михеев.

После этого матча «Торонто» с 65 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 57 очками — на второй строчке.

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