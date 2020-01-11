Спецкор «СЭ» Игорь Рабинер сделал серию интервью с россиянами, которые в этом сезоне смогли пробиться в НХЛ и стать полноценными хоккеистами основы своих клубов. Первый материал — о форварде «Далласа» Денисе Гурьянове.

— Многие хоккеисты по мотивам своих выступлений за молодежку говорят, что любят Брагина. Как вы к нему относитесь? Разные моменты ведь у вас были.

— Отлично! И тренер он классный, и человек хороший. Смотрел сейчас МЧМ, финал начался, когда в Далласе был полдень. Обидно, конечно, что не выиграли — хотелось, чтобы золото взяли. Но очень рад за ребят, молодцы, хорошо играли. Все бились! Ни к кому нет претензий, никто не выпадал, все играли как единый кулак.

— Канадцы из «Старз» вас по итогам финала сильно подкалывали? Ни в одном клубе НХЛ, где есть россияне, по-моему, мимо этой темы не прошли.

— Не особо. Игра-то хорошая была, поэтому чего подкалывать?

Новые русские в НХЛ. От героя МЧМ до партнера Радулова — история Дениса Гурьянова