Дэн Мильштейн о Панарине: «Год назад Тема знал, что будет претендовать на 11 миллионов в год»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн — о расставании с Артемием Панариным, ныне выступающим за «Рейнджерс».

— Не самый приятный вопрос. Как перенесли расставание с Панариным?

— Я до сих пор общаюсь с Темой, последний раз говорил с ним полторы недели назад. Панарин сделал свой выбор, мы его уважаем. Теперь он работает с агентом Сергея Бобровского. За год до нового контракта Тема знал, что разговор будет идти о 11 миллионах долларов в год. Мы примерно знали, какие команды будут на него претендовать. Со своей стороны могу сказать, что и тогда, и сейчас я был перед ним предельно честен. У нас были определенные даже не разногласия, а некоторые вещи, которые хотелось бы оставить за кулисами. Но ни у него ко мне, ни у меня к нему претензий нет. Да, его уход был малоприятен, но через это надо было пройти.

В одном из его последних интервью он сказал, что я поставил его на правильные рельсы в финансовом плане. Панарин получил бы точно такой же контракт, который у него сейчас, поскольку стал неограниченно свободным агентом. Тема — мой друг, им и останется, я против него ничего не имею. Мы продолжаем общение, у нас до сих пор есть определенные бизнесы, по которым мы должны поддерживать контакты. Что касается дружбы в принципе, то я в этом бизнесе потому, что мне это нравится, а не потому, что нужно зарабатывать деньги. Приходят новые клиенты, старые уходят на пенсию или просто уходят, но жизнь продолжается. (Игорь Еронко)

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