«Даллас» проиграл «Тампе», Худобин отразил 24 броска

«Тампа» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). «Лайтнинг» одержали пятую победу подряд.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 16 сэйвов и был признан лучшим игроком встречи. Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Хинтц — 9 (бол., Робертсон, Павелски), 4:32 — 1:0. Стэмкос — 16 (бол., Хедман, Палат), 28:08 — 1:1. Гурд — 12, 32:44 — 1:2.

Вратари: Худобин (58:13) — Василевский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 17 (6+1+10) — 26 (9+10+7).

Наши: Гурьянов (12.36/1/0) — Волков (9.35/1/0), Сергачев (20.36/2/+1).

24 марта. Даллас. American Airlines Center.