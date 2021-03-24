«Чикаго» выиграл у «Флориды», Задоров сделал голевую передачу

«Чикаго» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Блэкхокс» прервали четырехматчевую серию поражений.

Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров отметился голевой передачей. Всего он провел на льду 18 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Флорида» — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Кубалик — 11 (Хагель, Мерфи), 6:24 — 1:0. Зутер — 9 (Задоров, Кейн), 18:30 — 2:0. Седерберг — 6 (бол., Кейн, Дебринкэт), 24:22 — 3:0. Строльман — 3 (Аччиари, Типпетт), 28:53 — 3:1. Веннберг — 7 (бол., Аччиари, Юбердо), 55:22 — 3:2.

Вратари: Ланкинен — Дриджер (54:40 — 55:22, 57:21 — 57:31, 59:28).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (11+14+7) — 35 (7+14+14).

Наши: Задоров (17.57/0/+2) — -.

24 марта. Чикаго. United Center.