«Даллас» обыграл «Вегас». Худобин сделал 32 сэйва

«Даллас» обыграл «Вегас» в четвертом матче финала конференции (2:1). Счет в серии стал 3-1 в пользу «Старз».

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам. Его одноклубники и соотечественники Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали.

Следующая игра — 15 сентября.

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Финал конференции

Четвертый матч

«Даллас» — «Вегас» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Мартинес — 2 (бол., Шмидт, Штястны), 27:44 — 0:1. Павелски — 9 (Кольяно), 31:34 — 1:1. Бенн — 7 (бол., Клингберг, Радулов), 39:01 — 2:1.

Вратари: Худобин — Ленер (58:26).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 20 (5+9+6) — 33 (13+11+9).

Наши: Гурьянов (11.40/2/0), Радулов (17.11/1/+1) — -.

13 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 3-1.