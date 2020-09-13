«Даллас» обыграл «Вегас». Худобин сделал 32 сэйва
«Даллас» обыграл «Вегас» в четвертом матче финала конференции (2:1). Счет в серии стал 3-1 в пользу «Старз».
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам. Его одноклубники и соотечественники Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали.
Следующая игра — 15 сентября.
НХЛ
Плей-офф
Финал конференции
Четвертый матч
«Даллас» — «Вегас» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Мартинес — 2 (бол., Шмидт, Штястны), 27:44 — 0:1. Павелски — 9 (Кольяно), 31:34 — 1:1. Бенн — 7 (бол., Клингберг, Радулов), 39:01 — 2:1.
Вратари: Худобин — Ленер (58:26).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 20 (5+9+6) — 33 (13+11+9).
Наши: Гурьянов (11.40/2/0), Радулов (17.11/1/+1) — -.
13 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.
Счет в серии: 3-1.