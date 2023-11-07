«Бостон» обыграл «Даллас» и укрепил лидерство за «Востоке»

«Бостон» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Брюинз» забивали Джон Бичер, Мэйсон Лорей и Брэд Маршан. У «Старз» отметились Уайатт Джонстон и Джо Павелски.

«Бостон» укрепил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции — 21 очко. «Даллас» с 15 очками — на 4-м месте «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Бостон» — 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Голы: Бишер — 1 (Линдхольм), 10:21 — 0:1. Лорей — 1 (Хейнен, Митчелл), 14:09 — 0:2. Джонстон — 4 (Линделл, Хейсканен), 45:09 — 1:2. Маршан — 6 (бол., ван Римсдайк, Пастрняк), 49:51 — 1:3. Павелски — 5 (Робертсон, Хейсканен), 59:32 — 2:3.

Вратари: Эттингер (57:30) — Суэймен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 37 (11+10+16) — 29 (14+11+4).

Наши: Дадонов (14.51/4/+1) — -.

7 ноября. Даллас. American Airlines Center.