«Флорида» — «Коламбус»: видеообзор матча
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Флориде» — 4:5.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко забросил шайбу, Иван Проворов отметился результативной передачей. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 22.
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Флорида – Коламбус
|5 : 4 ОТ
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|
Торонто – Тампа-Бэй
|6 : 5 ОТ
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Даллас – Бостон
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Ванкувер – Эдмонтон
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Тампа-Бэй
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Элиас Петтерссон
Ванкувер
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Джек Хьюз
Нью-Джерси
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Остон Мэттьюс
Торонто
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