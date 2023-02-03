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Сегодня, 08:03

Далин заменит Томпсона на Матче звезд НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Баффало» Расмус Далин заменит одноклубника Тейджа Томпсона для участия в Матче звезд НХЛ-2023, сообщается на официальном сайте лиги.

Томпсон не может участвовать в мероприятии из-за травмы верхней части тела.

В текущем сезоне Далин провел 49 матчей, в которых набрал 55 (14+41) очков.

Матч звезд НХЛ пройдет 3 и 4 февраля во Флориде. В первый день пройдут конкурсы среди игроков, которые начнутся в 03.00 мск. Матчи дивизионов стартуют 4 февраля в 23.00 мск.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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