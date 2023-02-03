Далин заменит Томпсона на Матче звезд НХЛ
Защитник «Баффало» Расмус Далин заменит одноклубника Тейджа Томпсона для участия в Матче звезд НХЛ-2023, сообщается на официальном сайте лиги.
Томпсон не может участвовать в мероприятии из-за травмы верхней части тела.
В текущем сезоне Далин провел 49 матчей, в которых набрал 55 (14+41) очков.
Матч звезд НХЛ пройдет 3 и 4 февраля во Флориде. В первый день пройдут конкурсы среди игроков, которые начнутся в 03.00 мск. Матчи дивизионов стартуют 4 февраля в 23.00 мск.
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9.02
10.02
11.02
12.02
|7.02
|03:00
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Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|7.02
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|7.02
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|- : -
|7.02
|03:30
|
Рейнджерс – Калгари
|- : -
|7.02
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|- : -
|7.02
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|- : -
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