Далин заменит Томпсона на Матче звезд НХЛ

Защитник «Баффало» Расмус Далин заменит одноклубника Тейджа Томпсона для участия в Матче звезд НХЛ-2023, сообщается на официальном сайте лиги.

Томпсон не может участвовать в мероприятии из-за травмы верхней части тела.

В текущем сезоне Далин провел 49 матчей, в которых набрал 55 (14+41) очков.

Матч звезд НХЛ пройдет 3 и 4 февраля во Флориде. В первый день пройдут конкурсы среди игроков, которые начнутся в 03.00 мск. Матчи дивизионов стартуют 4 февраля в 23.00 мск.