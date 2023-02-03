Василевский о Кучерове: «Один из лучших игроков НХЛ. Его навыки, личность... да просто сами спросите его, он тут рядом»
Василевский назвал главные качества Кучерова
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился мнением об игре с нападающим Никитой Кучеровым. Голкипер отвечал на вопросы журналистов во время пресс-подхода, находясь рядом со своим одноклубником.
«Очевидно, он один из лучших игроков НХЛ, а также один из лучших российских игроков. Когда у вас есть парень, который может забить для вас гол, когда вы уступаете в счете — это успокаивает. Его навыки, личность, просто потрясающий игрок... Да просто сами спросите его, он тут рядом [показывает слева от себя]», — цитирует Василевского пресс-служба «Тампы».
В этом сезоне на счету Кучерова 48 матчей и 72 (19+53) очка в регулярном чемпионате.
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