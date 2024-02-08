Дадонов забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Даллас» выигрывает у «Торонто» после первого периода в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет 2:1.

На 18-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Для него эта шайба стала 11-й в текущем сезоне.