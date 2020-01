«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» — 3:6. Самым результативным игроком встречи стал форвард «пантер» Евгений Дадонов, набравший 3 (2+1) очка. Он был признан первой звездой.

Dadonov scores on the power play to put the #FlaPanthers up 1-0 early. #GoSensGo pic.twitter.com/z5dupR6IgA

Dadonov with a beauty finish and he has his second PP goal of the game. #FlaPanthers tie it up 2-2. #GoSensGo pic.twitter.com/zNOpLAqMWY