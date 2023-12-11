«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграли «Лос-Анджелес» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе хозяев отличились Мика Зибанежад, Джимми Веси, Джонни Бродзински и Уильям Кулле, Артемий Панарин отметился результативной передачей. У «Кингз» единственный гол на счету Филлипа Дано.

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