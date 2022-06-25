«Чикаго» обыграл «Спрингфилд» в четвертом матче финала Кубка Колдера, Кочетков отразил 39 бросков и пропустил от Костина

«Чикаго» одержал третью победу в финальной серии Кубка Колдера против «Спрингфилда»

«Чикаго» обыграл «Спрингфилд» в четвертом матче финальной серии плей-офф АХЛ — 4:2.

«Чикаго Вулвз» — фарм-клуб «Каролины», а «Спрингфилд Тандербердс» — фарм-клуб «Сент-Луиса».

Российский вратарь «Вулвз» Петр Кочетков отразил 39 бросков из 41 и пропустил одну шайбу от своего соотечественника, Клима Костина.

Еще два представителя России — форварды Василий Пономарев («Чикаго») и Никита Александров («Спрингфилд») — не отличились результативными действиями.

«Вулвз» ведут в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится завтра, 26 июня, начало — в 2.05 (мск). В случае победы «Чикаго» выиграет Кубок Колдера.

Хоккей

АХЛ

Плей-офф

Финал

«Спрингфилд» — «Чикаго» — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Счет в серии — 1-3